Будьте осторожны: в социальных сетях появилась новая опасная игра для подростков

Опасные игры для детей и подростков в социальных сетях появляются с завидной регулярностью. Специалисты по кибербезопасности постоянно напоминают правила безопасности в интернете и рассказывают о том, как действуют преступники.

Недавно польская полиция арестовала 24-летнего гражданина за распространение в сети опасной игры для подростков, аналога "Синего кита". Как сообщает польское издание TVP, житель города Познань действовал в интернете и призывал несовершеннолетних присоединиться к своей игре.

Суть игры была в выполнении определенных заданий "куратора". Первые задания для подростков у него были невинные: отправка картинок и ответы на разные вопросы на форумах. С каждым следующим заданием просьбы "куратора" становились более опасными.

"Например, мужчина приказал детям смотреть радикальные, психоделические фильмы или загружать фотографии, где участники сидят на подоконнике, на окне небоскреба. Следующие задания были связаны с нанесением телесных повреждений. Согласно сценарию, финальным заданием должно было стать самоубийство", - рассказали в польской полиции.

Целевой аудиторией преступника стали русскоязычные подростки, которые проживают в Польше, а также дети из Украины. В ходе расследования было установлено, что с помощью группы в социальных сетях пострадал украинский школьник, у него были обнаружены порезы на теле.

Прокуратура Познансько-Вильдского округа ведет досудебное расследование по данному делу и подозреваемого планируют посадить под временный арест.

Напомним, ранее мы писали о том, какие схемы используют мошенники в интернете во время пандемии.