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Якщо всі мовчатимуть - його відпустять: у Києві спіймали "березняківського педофіла"

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Київ, Субота 20 листопада 2021 16:29
Якщо всі мовчатимуть - його відпустять: у Києві спіймали "березняківського педофіла" Колаж РБК-Україна: у Києві спіймали педофіла
Автор: Світлана Мащенко

У Києві спіймали чоловіка, якого підозрюють у приставанні до дітей. У соцмережах закликають впізнати його і звернутися до правоохоронців, якщо ви щось знаєте про випадки, до яких він може бути причетний.

Про це повідомляє один зі столичних Telegram-каналів.

Говориться, що дільничні Дніпровського району Києва затримали чоловіка, якого вже встигли охрестити "березняківським педофілом".

Його звуть Павло Соприкін, і чоловіка підозрюють у домаганнях до дітей.

"Якщо він чіплявся до ваших дітей - не полінуйтеся під'їхати в Дніпровське управління поліції за адресою вул. Червоноткацька, 2, і написати заяву. Якщо всі будуть продовжувати мовчати - його змушені буду відпустити", - йдеться в повідомленні.

Якщо всі мовчатимуть - його відпустять: у Києві спіймали &quot;березняківського педофіла&quot;

Фото: чоловік, якого підозрюють у приставанні до дітей (t.me/RusBerNews)

Що відомо про підозрюваного

Як повідомляють очевидці, 18 листопада близько 15:00 на стадіоні 195-ї школи цей чоловік підходив до групи з чотирьох хлопчиків 9-10 років, і просив "посторожити його поки він сходить в туалет". Коли хлопці відмовилися, він пропонував їм за гроші показати свої статеві органи.

Якщо всі мовчатимуть - його відпустять: у Києві спіймали &quot;березняківського педофіла&quot;

Фото: Павла Соприкіна підозрюють у приставанні до дітей (t.me/RusBerNews)

Один з хлопчиків зробив фото чоловіка. Коли на стадіон прийшли старші хлопці, він пішов, знайти його вийшло не відразу.

Повідомляється також, що Соприкін мешкає на горищах на Миколайчука, 19/2.

"Це вже не перший випадок. Раніше, близько місяця тому, чоловік зі схожим описанням підходив до мого хрещеника і його друга і пропонував те ж саме. Страшно пускати дітей гуляти у двір", - йдеться в публікації.

Раніше ми писали, що у дитячій поліклініці Києва на дитину накинувся педофіл.

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