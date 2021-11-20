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Если все будут молчать - его отпустят: в Киеве поймали "березняковского педофила"

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Киев, Суббота 20 ноября 2021 16:29
Если все будут молчать - его отпустят: в Киеве поймали "березняковского педофила" Коллаж РБК-Украина: В Киеве поймали педофила
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве поймали мужчину, которого подозревают в приставании к детям. В соцсетях призывают опознать его и обратиться к правоохранителям, если вы что-то знаете о случаях, к которым он может быть причастен.

Об этом сообщает один из столичных Telegram-каналов.

Говорится, что участковые Днепровского района Киева задержали мужчину, которого уже успели окрестить "березняковским педофилом".

Его зовут Павел Сопрыкин, и мужчину подозревают в приставаниях к детям.

"Если он приставал к вашим детям - не поленитесь подъехать в Днепровское управление полиции по адресу ул. Красноткацкая, 2, и написать заявление. Если все будут продолжать молчать - его вынуждены буду отпустить", - говорится в сообщении.

Если все будут молчать - его отпустят: в Киеве поймали &quot;березняковского педофила&quot;

Фото: Мужчина, которого подозревают в приставании к детям (t.me/RusBerNews)

Что известно о подозреваемом

Как сообщают очевидцы, 18 ноября около 15:00 на стадионе 195-й школы этот человек подходил к группе из четырех мальчиков 9-10 лет, и просил "посторожить его пока он сходит в туалет". Когда ребята отказались, он предлагал им за деньги показать свои половые органы.

Если все будут молчать - его отпустят: в Киеве поймали &quot;березняковского педофила&quot;

Фото: Павла Сопрыкина подозревают в приставании к детям (t.me/RusBerNews)

Один из мальчиков сделал фото мужчины. Когда на стадион пришли ребята постарше, он ушел, найти его получилось не сразу.

Сообщается также, что Сопрыкин обитает на чердаках на Миколайчука, 19/2.

"Это уже не первый случай. Ранее, около месяца назад, мужчина с похожим описанием подходил к моему крестнику и его другу и предлагал то же самое. Страшно пускать детей гулять во двор", - говорится в публикации.

Ранее мы писали, что в детской поликлинике Киева на ребенка набросился педофил.

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