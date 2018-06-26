"Будуть проблеми": від скандального нардепа, який образив "кіборга", вимагають публічних вибачень

Народний обранець назвав ветерана АТО "вбивцею і мародером"

Скандального нардепа з "Відродження" Антона Яценко просять публічно вибачиться за образливі слова в бік колишнього бійця АТО, "кіборга Олега Гервева. Про це "Обозревателю" заявив народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

"Я читав і Туку (товариш по службі ветерана АТО. - ред.), і самого учасника бойових дій нашої національно-визвольної війни. Я знаю Антона Яценко, він працює у мене в правоохоронному комітеті. Я звертаюся до Антону: в перший пленарний день вийти на трибуну парламенту і вибачитися перед людиною, яку він звинуватив у злочинах, які та ніколи не робила", - сказав він.

Нардеп зазначив, що в іншому випадку Яценко повинен відмовитися від депутатсякого мандата.

"Якщо немає, то тоді, як пише Тука, потрібно скласти мандат. Інакше не буває. Коли в воюючою країні парламентарій дозволяє собі образити воїна, то я боюся, що у Антона тоді будуть проблеми", - додав Мосійчук.

Раніше повідомлялося, що скандальний депутат обізвав "кіборга" "вбивцею і мародером".

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