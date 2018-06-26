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"Будут проблемы": от скандального нардепа, оскорбившего "киборга", требуют публичных извинений

STYLERLIFE        26.06.2018 - 15:23
Фото: Антон Яценко (УНИАН)
Фото: Антон Яценко (УНИАН)

Народный избранник назвал ветерана АТО "убийцей и мародером"

Скандального нардепа из "Відродження" Антона Яценко просят публично извинится за оскорбительные слова в сторону бывшего бойца АТО, "киборга Олега Гервева. Об этом "Обозревателю" заявил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Я читал и Туку(сослуживец ветерана АТО. – ред.), и самого участника боевых действий нашей национально-освободительной войны. Я знаю Антона Яценко, он работает у меня в правоохранительном комитете. Я обращаюсь к Антону: в первый пленарный день выйти на трибуну парламента и извиниться перед человеком, которого он обвинил в преступлениях, которые тот никогда не совершал", - сказал он.

Нардеп отметил, что в противном случае Яценко должен отказаться от депутатсякого мандата.

"Если нет, то тогда, как пишет Тука, нужно сложить мандат. Иначе не бывает. Когда в воюющей стране парламентарий позволяет себе оскорбить воина, то я боюсь, что у Антона тогда будут проблемы", - добавил Мосийчук.

Ранее сообщалось, что скандальный депутат обозвал "киборга" "убийцей и мародером".

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Теги: нардеп, киборг
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