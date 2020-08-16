Як працюватимуть дитячі садочки в Україні: у МОЗ дали вичерпну відповідь

Як працюватимуть дитячі садочки в Україні (фото: pixabay.com)

Все залежить від рівня небезпеки в певному місті

В Україні дитячі сади, як і школи, будуть закриватися. Однак лише за певних обставин. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Червона зона - це заборона на роботу громадського транспорту, відвідування навчальних закладів, закриття ресторанів, ТРЦ тощо. Саме ті регіони, які потрапляють в цей список, будуть обмежені.

"Звичайно, треба приймати відповідні заходи для того, щоб локалізувати та стабілізувати ситуацію, щоб не було розповсюдження коронавирусної хвороби. А її поширення припиняється, коли зменшується кількість контактів", - прокоментував Степанов.

Він також додав, що той чи інший рівень небезпеки встановлюється на 14 днів. Тобто через 14 днів, виходячи з показників, буде прийматися рішення про зменшення рівня небезпеки до "помаранчевої", "жовтої", або "зеленої" зони. Після чого буде відновлено роботу шкіл та дитячих садків.

Для визначення зон будуть враховують 4 показники: завантаженість ліжок у лікарнях, середня кількість тестувань в регіоні, виявлення нових випадків та динаміка зростання нових випадків інфікування.

В зеленій зоні будуть діяти правила, встановлені по всій країні. У жовтій зоні до попередніх обмежень додадуться обмеження на відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Помаранчева зона - до згаданих обмежень додадуть припинення діяльності закладів розміщення, крім готелів, обмеження діяльності розважальних закладів та закладів харчування у нічний час, діяльності спортзалів, фітнес-залів, дитячих установ оздоровлення і відпочинку, а також обмеження масових заходів.

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