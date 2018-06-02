"Був моїм учителем": MONATIK висловив співчуття про смерть друга-хореографа

"Не стало Генія"

Відомий український співак MONATIK розповів про те, що його пов'язувало з загиблим хореографом Миколою Бойченко. Про це співак написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Український співак MONATIK розповів, що Микола Бойченко був його вчителем і він став першим, хто повірив у артиста.

"Коля був моїм учителем, в любові до сцени і до справи свого життя. Прямим прикладом відданості своїм ідеям і віри в них. Те, що Він створював, завжди притягувало магнітом і ніколи не залишало байдужим, бо робив Він все з великою душею і частинки цієї душі, назавжди залишаться в кожному, хто хоч одного разу входив до складу d'arts Dance project. В момент, коли жоден балет не приймав мене, у зв'язку з моїм невисоким зростом, Коля повірив у мене як у танцівника", - написав MONATIK і додав, що саме Микола Бойченко зняв перші три відео відомих робіт артиста.

"Коли мало хто вірив в мене, як в артиста, Коля зняв перші три відео-роботи "ТайУлетаю", "Повітря", "Прости...". Ти залишив після себе багато краси і добра. Не хочу, не можу повірити в те, що тебе більше немає...всередині нестримне почуття скорботи. Не стало Генія", - написав український артист.

Скріншот поста (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, помер відомий український хореограф.

Стало відомо, що 1 червня 2018 року загинув український хореограф і режисер Микола Бойченко. У соціальній мережі Facebook про це повідомила балерина і колега хореографа Даша Малікова.

У публікації повідомляється, що прощатися з режисером будуть у вівторок, 5 червня.

"Високий політ Бойченко Миколи - талановитого Режисера, неповторного хореографа, Артиста і красивого Людини був перерваний вчора, 1 червня 2018 року. Кожного, хто вважає за честь супроводжувати оплесками його фінальне хода, просимо вівторок залишити вільним від інших планів. Сім'я і Друзі Миколая".

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Відео: video.rbc.ua