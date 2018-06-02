"Был моим учителем": MONATIK выразил соболезнования о смерти друга-хореографа

"Не стало Гения"

Известный украинский певец MONATIK рассказал о том, что его связывало с погибшим хореографом Николаем Бойченко. Об этом певец написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Украинский певец MONATIK рассказал, что Николай Бойченко был его учителем и он стал первым, кто поверил в артиста.

"Коля был моим учителем, в любви к сцене и к делу своей жизни. Прямым примером преданности своим идеям и веры в них. То, что Он создавал, всегда притягивало магнитом и никогда не оставляло безразличным, потому что делал Он все с большой душой и частички этой души, навсегда останутся в каждом, кто хоть однажды входил в состав D’arts Dance project. В момент, когда ни один балет не принимал меня, в связи с моим невысоким ростом, Коля поверил в меня как в танцовщика", - написал MONATIK и добавил, что именно Николай Бойченко снял первые три видео известных работ артиста.

"Когда мало кто верил в меня, как в артиста, Коля снял первые три видео-работы "ТайУлетаю", "Воздух", "Прости...". Ты оставил после себя много красоты и добра. Не хочу, не могу поверить в то, что тебя больше нет...внутри необузданное чувство скорби. Не стало Гения", - написал украинский артист.

Скриншот поста (instagram.com/monatik_official)

Напомним, умер известный украинский хореограф.

Стало известно, что 1 июня 2018 года погиб украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко. В социальной сети Facebook об этом сообщила балерина и коллега хореографа Даша Маликова.

В публикации сообщается, что прощаться с режиссером будут во вторник, 5 июня.

"Высокий полет Бойченко Николая - талантливого Режиссера, неповторимого хореографа, Артиста и красивого Человека был прерван вчера, 1 июня 2018 года. Каждого, кто считает за честь сопроводить аплодисментами его финальное шествие, просим вторник оставить свободным от прочих планов. Семья и Друзья Николая".

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Видео: video.rbc.ua