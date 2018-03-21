"Було мало зарплати": в Івано-Франківську батько змушував жебракувати свою дочку

За дві години дитина встигла "заробити" 200 гривень

В Івано-Франківську затримали чоловіка, який заставляв просити милостиню свою 13-річну доньку. Як виявилося, у місцевого жителя четверо неповнолітніх дітей. За його словами, зарплати на їх виховання не вистачає. Про це повідомляє видання "Курс".

20 березня поліцейським зателефонували на 102. Сказали, що біля центрального ринку жебракує чоловік разом з дитиною. Правоохоронці знайшли чоловіка з дитиною. Батько розповів, що приїхав просити у людей грошей, через те, що "зарплати мало, щоб годувати дітей".

Фото: 13-річна дівчинка (kurs.if.ua)

За словами чоловіка, вони тільки сьогодні вранці приїхали в обласний центр Прикарпаття, а за дві години перехожі накидали в їх сумку близько 200 гривень. Також встановлено, що в цій закарпатської сім'ї є ще троє дітей, чоловік має офіційну роботу. Тепер його притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Якщо ж він і надалі не відмовиться від залучення доньки до заняття жебрацтвом, то чоловікові загрожує кримінальна відповідальність.

Як раніше повідомлялося, в Мирнограді Донецької області під час уроку фізкультури помер п'ятикласник. Як повідомили в Покровському відділі поліції, трагедія сталася 20 березня в загальноосвітній школі №8.