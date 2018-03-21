"Было мало зарплаты": в Ивано-Франковске отец заставлял попрошайничать свою дочь

За два часа ребенок успел "заработать" 200 гривен

В Ивано-Франковске задержали мужчину, который заставлял просить милостыню свою 13-летнюю дочь. Как оказалось, у местного жителя четверо несовершеннолетних детей. По его словам, зарплаты на их воспитание не хватает. Об этом сообщает издание "Курс".

20 марта полицейским позвонили на 102. Сказали, что возле центрального рынка попрошайничает мужчина вместе с ребенком. Правоохранители нашли мужчину с ребенком. Отец девочки рассказал, что приехал просить у людей денег, так как "зарплаты мало, чтобы кормить детей".

Фото: 13-летняя девочка (kurs.if.ua)

По словам мужчины, они только сегодня утром приехали в областной центр Прикарпатья, а за два часа прохожие накидали в их сумку около 200 гривен. Также установлено, что в этой закарпатской семье есть еще трое детей, мужчина имеет официальную работу. Теперь его привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Если же он и в дальнейшем не откажется от привлечения дочери к занятию попрошайничеством, то мужчине грозит уголовная ответственность.

Как ранее сообщалось, в Мирнограде Донецкой области во время урока физкультуры умер пятиклассник. Как сообщили в Покровском отделе полиции, трагедия случилась 20 марта в общеобразовательной школе №8.