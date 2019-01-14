У Чечні поновилися репресії проти геїв: масові затримання і катування до смерті (відео)

Відео: YouTube / Igor Kochetkov

В Чечні (РФ) поновилася хвиля репресій проти геїв і лесбіянок - за півмісяця з кінця грудня 2018 року в регіоні незаконно затримали щонайменше 40 людей, а двоє чоловіків померли від катувань. Про це розповів директор програм Російської ЛГБТ-мережі Ігор Кочетков на своєму YouTube-каналі.

Постраждалих незаконно утримують у РВВС міста Аргун.

"У них відбирають документи, погрожують їм та їхнім близьким фальсифікацією кримінальних справ. Змушують підписувати порожні бланки. Катують. Деяких їх них вже видали родичам для розправи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що точне число постраждалих назвати неможливо.

Кочетков розповів, що в лютому 2017-го в Чечні розпочалася кампанія репресій проти гомосексуальних і бісексуальних чоловіків, які проводили поліція і Росгвардія під керівництвом високопосадовців чеченської республіки.

"Ми припускаємо, що в ході цієї кампанії з весни до літа 2017 року були затримані щонайменш 200 осіб, відомо щонайменше про трьох убитих, безслідно зник співак Зелім Бакаєв", - розповів він.

Фото: Зелім Бакаєв (instagram.com/zelimbakaevinfo)

Можна припустити, що вбитих було набагато більше.

До літа під посиленим міжнародним тиском чеченська влада була змушена припинити масові утримання. Однак аж до кінця 2018 року активісти продовжували отримувати відомості про поодинокі випадки незаконних утримань, тортур і шантажу.

У російської ЛГБТ-мережі наголосили, що у них є всі підстави стверджувати, що репресії поновилися.

29 грудня був затриманий адміністратор великої ЛГБТ-групи в мережі "ВКонтакте". В руках у силовиків опинилася велика база телефонів геїв з Північного Кавказу. Почалися масові затримання, тортури.

"Основна відповідальність за злочини кадирівського режиму лежить на федеральній владі, яка так і не приступила до ефективного розслідування подій весни - літа 2017 року", - заявив Кочетков.

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Він просить максимально широко розповсюдити інформацію.

"Це необхідно для того, щоб якомога більше людей дізналися про події і зажадали від чеченської влади припинити репресії, а федеральна влада нарешті почати розслідування", - сказав він.

Нагадаємо, що 20 грудня 2018 року професором міжнародного права Вольфгангом Бенедек у рамках Московського механізму ОБСЄ була опублікована доповідь про тяжких порушеннях прав людини в Чечні. Автор доповіді в ході розслідування опитував жертв, свідків, правозахисників і журналістів.

Як повідомлялося раніше, в 2017 році канадська некомерційна організація Rainbow Railroad допомогла 37 людям з нетрадиційною сексуальною орієнтацією втекти з Чечні.

Також повідомлялося, що в Берліні напередодні візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель в РФ пройшла триденна акція проти переслідування представників ЛГБТ в Чечні.

Нагадаємо, в січні 2019 року стало відомо, що в Сан-Хуані, столиці Пуерто-Ріко застрелили Кевіна Фрета, першого відкритого гея в латинорэпе.

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Відео: РБК-Україна