В Чечне возобновились репрессии против геев: массовые задержания и пытки до смерти (видео)

Видео: YouTube / Igor Kochetkov

В Чечне (РФ) возобновилась волна репрессий против геев и лесбиянок - за полмесяца с конца декабря 2018 года в регионе незаконно задержали минимум 40 человек, а двое мужчин умерли от пыток. Об этом рассказал директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков на своем YouTube-канале.

Пострадавших незаконно удерживают в РОВД города Аргун.

"У них отбирают документы, угрожают им и их близким фальсификацией уголовных дел. Заставляют подписывать пустые бланки. Пытают. Некоторых их них уже выдали родственникам для расправы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что точное число пострадавших назвать невозможно.

Кочетков рассказал, что в феврале 2017-го в Чечне началась кампания репрессий против гомосексуальных и бисексуальных мужчин, которые проводили полиция и Росгвардия под руководством высокопоставленных руководителей чеченской республики.

"Мы предполагаем, что в ходе этой кампании с весны по лето 2017 года были задержаны не менее 200 человек, известно минимум о троих убитых, бесследно пропал певец Зелим Бакаев", - рассказал он.

Фото: Зелим Бакаев (instagram.com/zelimbakaevinfo)

Можно предпологать, что убитых было гораздо больше.

К лету под усиленным международным давлением чеченские власти были вынуждены прекратить массовые удержания. Однако вплоть до конца 2018 года общественники продолжали получать сведения о единичных случаях незаконных удержаний, пыток и шантажа.

В российской ЛГБТ-сети подчеркнули, что у них есть все основания утверждать, что репессии возобновились.

29 декабря был задержан администратор крупной ЛГБТ-группы в сети "ВКонтакте". В руках у силовиков оказалась большая база телефонов геев из Северного Кавказа. Начались массовые задержания, пытки.

"Основная ответственность за преступления кадыровского режима лежит на федеральных властях, которые так и не приступили к эффективному расследованию событий весны - лета 2017 года", - заявил Кочетков.

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Он просит максимально широко распространить информацию.

"Это необходимо для того, чтобы как можно больше людей узнали о происходящем и потребовали от чеченских властей прекратить репрессии, а федеральные власти начать наконец расследования", - сказал он.

Напомним, что 20 декабря 2018 года профессором международного права Вольфгангом Бенедек в рамках Московского механизма ОБСЕ был опубликован доклад о тяжких нарушениях прав человека в Чечне. Автор доклада в ходе расследования опрашивал жертв, свидетелей, правозащитников и журналистов.

Как сообщалось ранее, в в 2017 году канадская некоммерческая организация Rainbow Railroad помогла 37 людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией сбежать из Чечни.

Также сообщалось, что в Берлине накануне визита канцлера Германии Ангелы Меркель в РФ прошла трехдневная акция против преследования представителей ЛГБТ в Чечне.

Напомним, в январе 2019 года стало известно, что в Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико застрелили Кевина Фрета, первого открытого гея в латинорэпе.

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Видео: РБК-Украина