Людські останки та використані шприци: у Запоріжжі знайшли небезпечне звалище

Працівники сусіднього підприємства вже не могли терпіти сморід

В Запоріжжі виявили дуже небезпечне звалище відходів. Тут знаходяться людські останки, використані шприци. Поліція виїхала на місце страшних знахідок, повідомляється в сюжеті передачі "Сегодня".

На вулиці мінусова температура, але жахливий запах звідси чути на сотні метрів. Працівники сусіднього підприємства вже не могли терпіти сморід. Вони і викликали поліцію.

Правоохоронці з'ясували, що в цьому місці зберігалося кілька тонн відходів, серед яких були системи для переливання крові, голки та шприци, вони лежали прямо на землі в звичайних пакетах або картонних коробках.

Відео: Жахливе звалище медичних відходів в Запоріжжі (YouTube/Сьогодні)

"Люди, з якими я працюю, чоловіки, вони почали просто шукати джерело запаху, і виявили цей склад, ходили туди кілька разів. Говорили, що бачили там навіть кінцівки, ну, тобто, імовірно, що останки були в целофанових пакетах...", – розповіла місцева мешканка Тетяна Крилова.

Патрульні, які прибули за викликом, з'ясували, що звалище – легальне і належить місцевому підприємству, яке займається утилізацією медичних відходів запорізьких та київських лікарень.

На підприємстві запевнили, що самі поліцейські заарештували склад три місяці тому, так як там містяться докази.

Працівники підприємства повідомили, що вже звернулися в суд, який дозволив вивезти та утилізувати відходи. Це повинно відбутися через кілька днів.

Як раніше повідомлялося, у Києві влаштували звалище під НСК "Олімпійським" (фото).