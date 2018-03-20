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Человеческие останки и использованные шприцы: в Запорожье нашли опасную свалку

STYLERLIFE        20.03.2018 - 22:24
Скриншот из видео (YouTube)
Скриншот из видео (YouTube)

Работники соседнего предприятия уже не могли терпеть смрад

В Запорожье обнаружили очень опасную свалку отходов. Тут находятся человеческие останки, использованные шприцы. Полиция выехала на место страшных находок, сообщается в сюжете передачи "Сегодня".

На улице минусовая температура, но ужасный запах отсюда слышен на сотни метров. Работники соседнего предприятия уже не могли терпеть смрад. Они и вызвали полицию.

Правоохранители выяснили, что в этом месте хранилось несколько тонн отходов, среди которых были системы для переливания крови, иглы и шприцы, лежавшие прямо на земле в обычных пакетах или картонных коробках.

Видео: Ужасная свалка медицинских отходов в Запорожье (YouTube/Сегодня)

"Люди, с которыми я работаю, мужчины, они начали просто искать источник запаха, и обнаружили этот склад, ходили туда несколько раз. Говорили, что видели там даже конечности, ну, то есть, предположительно, что останки были в целлофановых пакетах..." – рассказала местная жительница Татьяна Крылова.

Патрульные, прибывшие по вызову, выяснили, что свалка – легальна и принадлежит местному предприятию, которое занимается утилизацией медицинских отходов запорожских и днепровских больниц.

На предприятии уверили, что сами полицейские арестовали склад три месяца назад, так как там содержатся вещдоки.

Работники предприятия сообщили, что уже обратились в суд, который разрешил вывезти и утилизировать отходы. Это должно произойти через несколько дней.

Как ранее сообщалось, в Киеве устроили свалку под НСК "Олимпийским" (фото).

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Теги: запорожье, свалка
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