ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Людина з великим серцем": президент привітав Сеітаблаєва з днем народження

STYLERЖиття    11.12.2018 - 16:43
"Людина з великим серцем": президент привітав Сеітаблаєва з днем народження
Фото: колаж РБК-Україна

Сьогодні Ахтему Сеітаблаєву виповнюється 46 років

Відомий український і кримськотатарський актор, режисер і сценарист Ахтем Сеітаблаєв, який раніше потрапив у підручник з історії України, сьогодні святкує свій день народження. Йому виповнилося 46 років.

Творця таких визнаних та гучних картин, як "Хайтарма" і "Кіборги", привітав президент України Петро Порошенко.

"Сердечно вітаю із днем народження Ахтема Сеітаблаєва – талановитого актора, сценариста, режисера, людину з великим серцем", - написав глава держави у вівторок, 11 грудня, у своєму Facebook.

Також президент опублікував спільну з режисером фото.

&quot;Людина з великим серцем&quot;: президент привітав Сеітаблаєва з днем народженняПетро Порошенко і Ахтем Сеітаблаєв (Фото: facebook.com/petroporoshenko)

"Дякую за натхненну та плідну творчість на благо України. Найщиріші побажання сил, натхнення та нових звершень", - додав він.

&quot;Людина з великим серцем&quot;: президент привітав Сеітаблаєва з днем народження&quot;Людина з великим серцем&quot;: президент привітав Сеітаблаєва з днем народження

Скрін: facebook.com/petroporoshenko

У коментарях до повідомлення глави держави українці пдолучаються до привітань і бажають Сеітаблаєву ще більшого творчого і особистого успіху:

"Привітання талановитому художнику з великим серцем. Нескінченного натхнення, щастя!";

"Цікава особистість! Так відчувати Україну, як це виходить у тюрка Ахтема... Усіляких вам успіхів, пане Сеітаблаєв!";

"Вітаю із Днем народження прекрасну, талановиту людину!";

"Підтримую! Дуже подобається, як актор. На життєвій стежині нехай світить тільки сонце, ще більше творчого і особистого успіху";

"Щирі вітання дуже хорошому і талановитому режисеру!"...

&quot;Людина з великим серцем&quot;: президент привітав Сеітаблаєва з днем народження&quot;Людина з великим серцем&quot;: президент привітав Сеітаблаєва з днем народження

Скріншот коментарів: facebook.com/petroporoshenko

Раніше повідомлялося, що на День українського кіно відомий Ахтем Сеітаблаєв у ексклюзивному коментарі для Styler розповів, що наш кінематограф почав розвиватися, адже щороку в Україні знімають все більше фільмів.

Також ми писалио те, що Ахтем Сеітаблаєв розповів, як популяризувати Україну за кордоном. Режисер вважає, що задіяння в українських фільмах голлівудських акторів – один і способів привернути увагу до українського кінематографу і до України в цілому в іноземців.

Нагадаємо, що майже через 10 місяців у широкий український прокат вийде історичний екшн "Захар Беркут" режисера Ахтема Сеітаблаєва. У роботі над цим фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда, зокрема на широкому екрані глядачі побачать Роберта Патріка ("Термінатор 2: Судний день", "Міцний горішок 2", "Останній кіногерой", "Ангели Чарлі 2"), Томмі Фленаган ("Хоробре серце", "Гладіатор", "Місто гріхів"), Поппі Дрейтон ("Абатство Даунтон", "Русалонька") та інших.

Порошенко підписав закон про непродовження договору про дружбу з РФ Порошенко звільнив посла України в Сенегалі, Ліберії, Габоні і Кот-Д'івуарі
Новини України Порошенко Петрорежиссердень рождения
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся