"Людина з великим серцем": президент привітав Сеітаблаєва з днем народження

Фото: колаж РБК-Україна

Сьогодні Ахтему Сеітаблаєву виповнюється 46 років

Відомий український і кримськотатарський актор, режисер і сценарист Ахтем Сеітаблаєв, який раніше потрапив у підручник з історії України, сьогодні святкує свій день народження. Йому виповнилося 46 років.

Творця таких визнаних та гучних картин, як "Хайтарма" і "Кіборги", привітав президент України Петро Порошенко.

"Сердечно вітаю із днем народження Ахтема Сеітаблаєва – талановитого актора, сценариста, режисера, людину з великим серцем", - написав глава держави у вівторок, 11 грудня, у своєму Facebook.

Також президент опублікував спільну з режисером фото.

Петро Порошенко і Ахтем Сеітаблаєв (Фото: facebook.com/petroporoshenko)

"Дякую за натхненну та плідну творчість на благо України. Найщиріші побажання сил, натхнення та нових звершень", - додав він.

Скрін: facebook.com/petroporoshenko

У коментарях до повідомлення глави держави українці пдолучаються до привітань і бажають Сеітаблаєву ще більшого творчого і особистого успіху:

"Привітання талановитому художнику з великим серцем. Нескінченного натхнення, щастя!";

"Цікава особистість! Так відчувати Україну, як це виходить у тюрка Ахтема... Усіляких вам успіхів, пане Сеітаблаєв!";

"Вітаю із Днем народження прекрасну, талановиту людину!";

"Підтримую! Дуже подобається, як актор. На життєвій стежині нехай світить тільки сонце, ще більше творчого і особистого успіху";

"Щирі вітання дуже хорошому і талановитому режисеру!"...

Скріншот коментарів: facebook.com/petroporoshenko

Раніше повідомлялося, що на День українського кіно відомий Ахтем Сеітаблаєв у ексклюзивному коментарі для Styler розповів, що наш кінематограф почав розвиватися, адже щороку в Україні знімають все більше фільмів.

Також ми писалио те, що Ахтем Сеітаблаєв розповів, як популяризувати Україну за кордоном. Режисер вважає, що задіяння в українських фільмах голлівудських акторів – один і способів привернути увагу до українського кінематографу і до України в цілому в іноземців.

Нагадаємо, що майже через 10 місяців у широкий український прокат вийде історичний екшн "Захар Беркут" режисера Ахтема Сеітаблаєва. У роботі над цим фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда, зокрема на широкому екрані глядачі побачать Роберта Патріка ("Термінатор 2: Судний день", "Міцний горішок 2", "Останній кіногерой", "Ангели Чарлі 2"), Томмі Фленаган ("Хоробре серце", "Гладіатор", "Місто гріхів"), Поппі Дрейтон ("Абатство Даунтон", "Русалонька") та інших.