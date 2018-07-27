"Здесь безопасно": Ахтем Сеитаблаев рассказал, как популяризировать Украину за границей

Фото: Ахтем Сеитаблаев (РБК-Украина, Виталий Носач)

Известный режиссер назвал "рецепт" выхода украинского кино на иностранные рынки

Задействование в украинских фильмах голливудских актеров – один и способов привлечь внимание к украинскому кинематографу и к Украине в целом у иностранцев.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для Styler высказал известный режиссер Ахтем Сеитаблаев.

"Собственно говоря, это и была одна из основных причин, по которой продюсеры фильма "Захар Беркут" и приняли решение сделать достаточно широкую копродукцию и пригласить на съемки иностранных звезд. Ведь путь выхода на зарубежный кинорынок – он всегда непростой. В частности, на кинорынок американский", - говорит он.

Как известно, он вместе с командой также задействует голливудских актеров в съемках своего нового фильма "Захар Беркут".

Фото: Главную роль в фильме Захар Беркут сыграет знаменитый голливудский актер Роберт Патрик (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

По его мнению, это один из путей "инфицировать" украинской культурой, историей зарубежного зрителя.

Это также и хорошая возможность рассказать об Украине миру, добавляет он.

"И, в то же время, дать четкий меседж о том, что в Украине кинопроизводство есть, что мы готовы к самым сложным задачам. Что здесь комфортно, безопасно, профессионально и дружелюбно. А также то, что мы открыты к сотрудничеству", - добавляет Сеитаблаев.

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