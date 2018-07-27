"Тут безпечно": Ахтем Сеітаблаєв розповів, як популяризувати Україну за кордоном

Фото: Ахтем Сеітаблаєв (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відомий режисер назвав "рецепт" виходу українського кіно на іноземні ринки

Задіяння в українських фільмах голлівудських акторів – один і способів привернути увагу до українського кінематографу і до України в цілому у іноземців.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю для Styler висловив відомий режисер Ахтем Сеітаблаєв.

"Власне кажучи, це і була одна з основних причин, з якої продюсери фільму "Захар Беркут" і прийняли рішення зробити досить широку копродукцію і запросити на зйомки іноземних зірок. Адже шлях виходу на зарубіжний кіноринок – він завжди непростий. Зокрема, на американський кіноринок", - говорить він.

Як відомо, він разом з командою також задіює голлівудських акторів у зйомках свого нового фільму "Захар Беркут".

Фото: Головну роль у фільмі "Захар Беркут" зіграє знаменитий голлівудський актор Роберт Патрік (facebook.com/ZakharBerkutFilm)

На його думку, це один зі шляхів "інфікувати" українською культурою, історією зарубіжного глядача.

Це також хороша можливість розповісти про Україну світу, додає він.

"І, в той же час, дати чіткий меседж про те, що в Україні кіновиробництво є, що ми готові до найскладніших завдань. Що тут комфортно, безпечно, професійно і дружелюбно. А також те, що ми відкриті до співпраці", - додає Сєїтаблаєв.

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