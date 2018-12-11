"Человек с большим сердцем": президент поздравил Сеитаблаева с днем рождения

Фото: коллаж РБК-Украина

Сегодня Ахтему Сеитаблаеву исполняется 46 лет

Известный украинский и крымскотатарский актер, режиссер и сценарист Ахтем Сеитаблаев, который ранее попал в учебник по истории Украины, сегодня празднует свой день рождения. Ему исполнилось 46 лет.

Создателя таких призанных и громких картин, как "Хайтарма" и "Киборги", поздравил президент Украины Петр Порошенко.

"Сердечно поздравляю с днем рождения Ахтема Сеитаблаева - талантливого актера, сценариста, режиссера, человека с большим сердцем", - написал глава государства во вторник, 11 декабря, в своем Facebook.

Также президент опубликовал совместное с режиссером фото.

Петр Порошенко и Ахтем Сеитаблаев (Фото: facebook.com/petroporoshenko)

"Спасибо за вдохновенное и плодотворное творчество на благо Украины. Самые искренние пожелания сил, вдохновения и новых свершений", - добавил он.

Скрин: facebook.com/petroporoshenko

В комментариях к сообщению главы государства украинцы присоединяются к поздравлению и желают Сеитаблаеву еще большего творческого и личного успеха:

"Поздравление талантливому художнику с большим сердцем. Бесконечного вдохновения, счастья!";

"Интересная личность! Так чувствовать Украину, как это получается у тюрка Ахтема... Всяческих вам успехов, господин Сеитаблаев!";

"Поздравляю с Днем рождения прекрасного, талантливого человека!";

"Поддерживаю! Очень нравится, как актер. На жизненной тропе пусть светит только солнце, еще больше творческого и личного успеха";

"Искренние поздравления очень хорошему и талантливому режиссеру!"...

Скриншот комментариев: facebook.com/petroporoshenko

Ранее сообщалось, что в День украинского кино известный Ахтем Сеитаблаев в эксклюзивном комментарии для Styler рассказал, что наш кинематограф начал развиваться, ведь каждый год в Украине снимают все больше фильмов.

Также мы писалио том, что Ахтем Сеитаблаев рассказал, как популяризировать Украину за границей. Режиссер считает, что задействование в украинских фильмах голливудских актеров – один и способов привлечь внимание к украинскому кинематографу и к Украине в целом у иностранцев.

Напомним, что почти через 10 месяцев в широкий украинский прокат выйдет исторический экшн "Захар Беркут" режиссера Ахтема Сеитаблаева. В работе над этим фильмом приняла участие большая международная актерская команда, в частности на широком экране зрители увидят Роберта Патрика ("Терминатор 2: Судный день", "Крепкий орешек 2", "Последний киногерой", "Ангелы Чарли 2"), Томми Флэнагана ("Храброе сердце", "Гладиатор", "Город грехов"), Поппи Дрейтон ("Аббатство Даунтон", "Русалочка") и других.