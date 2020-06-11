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Коли людина з коронавірусом найбільш заразна: вберегтися не вийде

STYLERЖиття    11.06.2020 - 18:20
Коли людина з коронавірусом найбільш заразна: вберегтися не вийде
Коли коронавірус найбільш заразний (фото: РБК-Україна)

Коронавірус дуже підступна хвороба, через що так складно зупинити пандемію

У ВООЗ дали точну відповідь, коли людина з коронавірусом найбільш заразна для навколишніх. Згідно з останніми дослідженнями, цей момент настає разом з першими симптомами. Тобто коли хворий тільки починає себе погано почувати, але ще не настільки, щоб вживати заходів щодо соціальної ізоляції.

Саме ця особливість робить COVID-19 настільки невловимим, і його поширення триває в усьому світі, пише ETimes.

"У людей, в організмі з'являється більше вірусу під час або близько того часу, коли у них з'являються симптоми, і це відбувається дуже рано", - сказала Марія ван Керхове, епідеміолог ВООЗ.

А попередні дослідження, проведені в Німеччині і США, показують, що люди з легкими симптомами можуть бути заразними до 8-9 днів, і "це може бути набагато довше для людей з більш важкими захворюваннями".

Доктор Майк Райан, головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій, сказав, що новий коронавірус осідає у верхніх дихальних шляхах, що полегшує його передачу через краплі, ніж пов'язані віруси, такі як SARS або MERS, які знаходяться в нижніх відділах.

"Це означає, що ви можете відчувати себе в ресторані зовсім добре, але в цей момент ваша вірусне навантаження може бути досить високим", - сказав він.

Як ми писали раніше, різкому росту коронавірусу в Україні знайшлося просте пояснення.

Також повідомлялося, що Київ може повернутися до жорсткого карантину.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України ВООЗКоронавірус
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