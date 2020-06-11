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Когда человек с коронавирусом самый заразный: уберечься не получится

STYLERЖизнь    11.06.2020 - 18:20
Когда человек с коронавирусом самый заразный: уберечься не получится
Когда коронавирус самый заразный (фото: РБК-Украина)

Коронавирус очень коварная болезнь, из-за чего так сложно остановить пандемию

В ВОЗ дали точный ответ, когда человек с коронавирусом наиболее заразен для окружающих. Согласно последним исследованиям, этот момент наступает вместе с первыми симптомами. То есть когда заболевший только начинает себя плохо чувствовать, но еще не настолько, чтобы принимать меры по социальной изоляции.

Именно эта особенность делает COVID-19 столь неуловимым, и его распространение продолжается во всем мире, пишет ETimes.

"У людей в организме появляется больше вируса во время или около того времени, когда у них появляются симптомы, и это происходит очень рано", - сказала Мария ван Керхове, эпидемиолог ВОЗ.

А предварительные исследования, проведенные в Германии и США, показывают, что люди с легкими симптомами могут быть заразными до 8-9 дней, и "это может быть намного дольше для людей с более тяжелыми заболеваниями".

Доктор Майк Райан, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сказал, что новый коронавирус оседает в верхних дыхательных путях, что облегчает его передачу через капли, чем связанные вирусы, такие как SARS или MERS, которые находятся в нижних отделах.

"Это означает, что вы можете чувствовать себя в ресторане совершенно хорошо, но в этот момент ваша вирусная нагрузка может быть довольно высокой", - сказал он.

Как мы писали ранее, резкому росту коронавируса в Украине нашлось простое объяснение

Также сообщалось, что Киев может вернуться к жесткому карантину.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины ВОЗКоронавирус
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