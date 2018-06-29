Під Черкасами ром згвалтував на кладовищі дівчину

Чоловік напав на неповнолітню

На кладовищі в Звенигородці Черкаської області ром згвалтував 17-річну дівчину. Про це повідомив журналіст Сергій Радченко на своїй сторінці в Facebook.

"У Звенигородці ром згвалтував неповнолітню дівчину. Про це стало відомо від джерел в поліції. Злочин стався на місцевому кладовищі. Жертві відразу вдалося звернутися за допомогою до медиків - районна лікарня розташовується неподалік", - розповів журналіст.

Повідомляється, що напередодні події дівчина відпочивала в компанії, де також був гвалтівник.

Поліція затримала підозрюваного і заключила його під варту.

"У Звенигородської поліції факт зґвалтування офіційно підтвердили", - додав Радченко.

Скріншот поста (facebook.com/Сергій Радченко)

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі нелюд прямо на вулиці згвалтував 22-річну дівчину.

Повідомляється, що 21 червня, в Шевченківському районі Запоріжжя невідомий зґвалтував і пограбував дівчину 1996 р.н.. Інцидент стався за гаражами. У виданні зазначили, що дівчина втекла слідом за насильником, але наздогнати і затримати його їй не вдалося.

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