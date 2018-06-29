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Под Черкассами ром изнасиловал на кладбище девушку

STYLERLIFE        29.06.2018 - 15:32
Фото: twitter.comSputnikKGZ
Фото: twitter.comSputnikKGZ

Мужчина напал на несовершеннолетнюю

На кладбище в Звенигородке Черкасской области ром изнасиловал 17-летнюю девушку. Об этом сообщил журналист Сергей Радченко на своей странице в Facebook.

"В Звенигородке ром изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Об этом стало известно от источников в полиции. Преступление произошло на местном кладбище. Жертве сразу удалось обратиться за помощью к медикам — районная больница располагается неподалеку", – рассказал журналист.

Сообщается, что накануне происшествия девушка отдыхала в компании, где также был насильник.

Полиция задержала подозреваемого и заключила его под стражу.

"В Звенигородской полиции факт изнасилования официально подтвердили", – добавил Радченко.

Скриншот поста (facebook.com/Сергій Радченко)

Ранее сообщалось, что в Запорожье изверг прямо на улице изнасиловал 22-летнюю девушку.

Сообщается, что 21 июня, в Шевченковском районе Запорожья неизвестный изнасиловал и ограбил девушку 1996 г. р. Инцидент произошел за гаражами. В издании отметили, что девушка бежала вслед за насильником, но догнать и задержать его ей не удалось.

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Теги: Изнасилование
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