В Запорожье изверг прямо на улице изнасиловал 22-летнюю девушку

Полицейские разыскивают преступника

В Запорожье изверг изнасиловал 22-летнюю девушку. Об этом передает ipnewsсо ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что 21 июня, в Шевченковском районе Запорожья неизвестный изнасиловал и ограбил девушку 1996 г. р. Инцидент произошел за гаражами.

В издании отметили, что девушка бежала вслед за насильником, но догнать и задержать его ей не удалось.

На месте работают полицейские. Насильника разыскивают. Со слов потерпевшей стало известно, что мужчина, который ее изнасиловал, был "кавказской" национальности.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области школьник изнасиловал и убил семиклассницу. Девочка накануне пошла на дискотеку в местный клуб и с тех пор никто ее не видел. Через несколько часов ее обнаружили в лесопосадке мертвой.

Также сообщалось, что в Черниговской области, в селе Мыльники Нежинского района произошла страшная трагедия. Местный житель Назар Красуля несколько месяцев пытал 2-летнюю и 5-летнюю дочерей своей сожительницы. Младшего ребенка забил до смерти.

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