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У Запоріжжі нелюд прямо на вулиці зґвалтував 22-річну дівчину

STYLERLIFE        21.06.2018 - 19:12
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Поліцейські розшукують злочинця

В Запоріжжі нелюд зґвалтував 22-річну дівчину. Про це передає ipnewsсо посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що 21 червня, в Шевченківському районі Запоріжжя невідомий зґвалтував і пограбував дівчину 1996 р. Інцидент стався за гаражами.

У виданні відзначили, що дівчина бігла слідом за насильником, але наздогнати і затримати його не вдалося.

На місці працюють поліцейські. Розшукують ґвалтівника. Зі слів потерпілої стало відомо, що чоловік, який її зґвалтував, був "кавказької національності.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області школяр зґвалтував і вбив семикласницю. Дівчинка напередодні пішла на дискотеку в місцевий клуб і з тих пір ніхто її не бачив. Через кілька годин її знайшли у лісопосадці мертвою.

Також повідомлялося, що в Чернігівській області, у селі Мыльники Ніжинського району сталася страшна трагедія. Місцевий житель Назар Красуля кілька місяців катував 2-річну та 5-річну дочок своєї співмешканки. Молодшого дитини забив до смерті.

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Теги: Изнасилование, запорожье
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