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В Черкаській області еск-депутат збила на смерть велосипедиста: подробиці трагедії

STYLERLIFE        21.06.2018 - 20:10
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

Загиблий разом зі своєю дівчиною катався на велосипедах

У понеділок, 17 червня, на дорозі  за напрямком Черкаси-Сміла трапилася ДТП, внаслідок якої загинув велосипедист та ще одна особа отримала травми різного ступеня тяжкості. Потерпіла розповіла подробиці трагічного інциденту. Про це передає provce.ck.ua.

Як виявилося, загиблим велосипедистом був вчитель фізкультури черкаської школи Олексій Гончар, котрий разом зі своєю дівчиною катався на велосипедах.

Дівчина загиблого Анна Дядюра розповіла, що вони рухалися по узбіччю за дорожньою розміткою, Олексій їхав позаду. Близько 12-ї години вона відчула потужний удар ззаду, а потім біль в руці та в стегні. Коли дівчина отямилася, то помітила, що Олексій вже лежав попереду неї десь за 5-6 метрів. Він був вже непритомний та не подавав ознак життя. А медики, що прибули на місце події, констатували його смерть.

Фото: Потерпіла Анна Дядюра (provce.ck.ua)

"Бігти я не могла, із зусиллями підійшла до тіла Олексія, він був без свідомості. З автомобіля, що врізався у велосипед, вибігла жінка. Я попросила, щоб вона викликала швидку. Я чула, як вона розмовляла з кимось, казала комусь в телефон, щоб викликали негайно швидку, бо вона збила людину на смерть. На місце ДТП приїжджали юристи водійки "Мерседеса", котрі пропонували ще там заплатити гроші, щоб залагодити ситуацію", - повідомляє потерпіла.

За її словами, за кермом авто була колишній депутат Черкаської обласної ради, власниця меблевої фабрики "ЛІВС" в місті Сміла Любов Савченко.

Як повідомила  сестра загиблого Олеся Гончар, представники Савченко вже неодноразово зверталися до їх сім’ї та пропонували прийняти від них кошти, оплатити лікування потерпілої та оплатити похорон Олексія,  але родина відмовилася.

"Ми відмовилися від її допомоги, бо не розуміємо, як взагалі можна оцінити життя близької тобі людини. Вони пропонували нам, мовляв, давайте ми все оплатимо вам і забудемо про цю ситуацію", - розповіла сестра загиблого.

Правоохоронці ж повідомили, що Любов Савченко перебуває на свободі, її не затримували.

Раніше повідомлялося, що відомий блогер з Харкова Ганна Крівуц знову опинилася в центрі скандалу. У середу, 20 червня, ввечері поліцейським надійшов виклик про ДТП за участі Lexus і Chevrolet Lacetti.

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Теги: ДТП, погибший, велосипедист, Черкаси
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