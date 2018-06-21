В Черкасской области экс-депутат сбил насмерть велосипедиста: подробности трагедии

Погибший вместе со своей девушкой катался на велосипедах

В понедельник, 17 июня, на дороге по направлению Черкассы-Смела произошло ДТП, в результате которого погиб велосипедист и еще один человек получил травмы различной степени тяжести. Потерпевшая рассказала подробности трагического инцидента. Об этом передает provce.ck.ua.

Как оказалось, погибшим велосипедистом был учитель физкультуры черкасской школы Алексей Гончар, который вместе со своей девушкой катался на велосипедах.

Девушка погибшего Анна Дядюра рассказала, что они двигались по обочине, Алексей ехал позади. Около 12 часов она почувствовала мощный удар сзади, а затем боль в руке и бедре. Когда девушка очнулась, то заметила, что Алексей уже лежал впереди нее где-то за 5-6 метров. Он был уже без сознания и не подавал признаков жизни. А медики, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть.

Фото: Пострадавшая Анна Дядюра (provce.ck.ru)

"Бежать я не могла, с трудом подошла к телу Алексея, он был без сознания. Из автомобиля, который врезался в велосипед, выбежала женщина. Я попросила, чтобы она вызвала скорую. Я слышала, как она разговаривала с кем-то, говорила кому-то в телефон, чтобы вызвали немедленно скорую, потому что она сбила человека на смерть. На место ДТП приезжали юристы водителя "Мерседеса", которые предлагали еще там заплатить деньги, чтобы уладить ситуацию", - сообщает потерпевшая.

По ее словам, за рулем авто была бывший депутат Черкасского областного совета, владелица мебельной фабрики "ЛИВС" в городе Смела Любовь Савченко.

Как сообщила сестра погибшего Олеся Гончар, представители Савченко уже неоднократно обращались к их семье и предлагали принять от них денежные средства, оплатить лечение пострадавшей и оплатить похороны Алексея, но семья отказалась.

"Мы отказались от ее помощи, потому что не понимаем, как вообще можно оценить жизнь близкого тебе человека. Они предлагали нам, мол, давайте мы все оплатим вам и забудем про эту ситуацию", - рассказала сестра погибшего.

Правоохранители сообщили, что Любовь Савченко находится на свободе, ее не задерживали.

Ранее сообщалось, что известный блогер из Харькова Анна Кривуц снова оказалась в центре скандала. В среду, 20 июня, вечером полицейским поступил вызов о ДТП с участием Lexus и Chevrolet Lacetti.

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