У Черкаській області батько жорстоко побив немовля

Подібне відбувається не вперше

В Черкаській області батько побив тримісячну доньку. Про це повідомляє ТСН.

18-річна мати дівчинки каже, що не розповідала про події, тому що чоловік її залякав. Наголошується, що подібне відбувалося і раніше.

Побиту дівчинку доставили на вертольоті з районної лікарні в Черкаси. Зараз вона в реанімації.

"Я пішла в магазин, а він, так як він мені розповів: дитина почала кричати – він її вдарив пару разів по обличчю. Потім її трусонув – і дитина виключився", - розповіла Руслана Ступакова.

Жінка зізнається, що це вже не вперше, коли її чоловік застосовує силу до дитини.

"Раніше він був спокійний. Останнім часом став агресивний. Бувало, він міг її вдарити. Крикнути. Злякати її. Погрожував, що він мене вб'є, якщо я щось зроблю або комусь скажу", - говорить вона.

"Дитина у важкому стані. Діагноз: закрита-черепно мозкова травма, множинні переломи кісток черепа та забій головного мозку. Плюс стара травма – перелом стегнової кістки. Прогнози – важко сказати. Ніхто не береться поки що", - зазначив завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Черкаської обласної дитячої лікарні Віктор Жила.

Відео: Чоловік побив свого дитини (tsn.ua)

У селі чоловіка, який побив дитину, бояться.

"У нього щось з головою. Психічний, кажуть всі", - зізнаються люди. Прабабуся дівчинки ледь стримує сльози, бо досі не бачила дитину, адже ходити в будинок молодої сім'ї боїться. "Як мені шкода – я не можу вам передати! Ми туди не ходимо, ми не спілкуємося. Вони сказали: прийдемо у двір – зарубаємо", - каже місцева мешканка.

Поліція затримала 26-річного батька. Він розповів, що не міг заспокоїти дитину, тому і вдарив дитину кілька разів.

"Цій особі на даний час оголошено про підозру. Раніше ця особа вже притягувалася до кримінальної відповідальності", - прокоментував ситуацію представник черкаської поліції Дмитро Грищенко.

Дружина каже, що її цивільний чоловік раніше мав проблеми із законом. Він бив людей і здійснював крадіжки.

Найближчі два місяці батько дитини проведе в СІЗО. За побиття дочки його чекає від п'яти до восьми років за ґратами.

Нагадаємо, що у Київській області батько півроку розбещував 13-річну доньку.