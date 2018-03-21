В Черкасской области отец жестоко избил младенца

Подобное происходит не впервые
В Черкасской области отец избил трехмесячную дочь. Об этом сообщает ТСН.
18-летняя мать девочки говорит, что не рассказывала о происходящем, потому что муж ее запугал. Отмечается, что подобное происходило и раньше.
Избитую девочку доставили на вертолете из районной больницы в Черкассы. Сейчас она в реанимации.
"Я пошла в магазин, а он, так как он мне рассказал: ребенок начал кричать – он ее ударил пару раз по лицу. Потом ее тряхнул – и ребенок выключился", - рассказала Руслана Ступакова.
Женщина признается, что это уже не впервые, когда ее муж применяет силу к ребенку.
"Раньше он был спокойный. В последнее время стал агрессивен. Бывало, он мог ее ударить. Крикнуть. Спугнуть ее. Грозился, что он меня убьет, если я что-то сделаю или кому-то скажу", - говорит она.
"Ребенок в тяжелом состоянии. Диагноз: закрытая-черепно мозговая травма, множественные переломы костей черепа и ушиб головного мозга. Плюс старая травма – это перелом бедренной кости. Прогнозы – трудно сказать. Никто не берется пока что", - отметил заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Черкасской областной детской больницы Виктор Жила.
Видео: Мужчина избил своего ребенка (tsn.ua)
В селе мужчину, избившего ребенка, боятся.
"У него что-то с головой. Психическое, говорят все", - признаются люди. Прабабушка девочки едва сдерживает слезы, потому что до сих пор не видела ребенка, ведь ходить в дом молодой семьи боится. "Как мне жаль – я не могу вам передать! Мы туда не ходим, мы не общаемся. Они сказали: придем во двор – зарубаем", - говорит местная жительница.
Полиция задержала 26-летнего отца. Он рассказал, что не мог успокоить ребенка, поэтому и ударил малышку несколько раз.
"Данному лицу на настоящее время объявлено о подозрении. Ранее эта особа уже привлекалась к уголовной ответственности", - прокомментировал ситуацию представитель черкасской полиции Дмитрий Грищенко.
Жена говорит, ее гражданский муж ранее имел проблемы с законом. Он избивал людей и совершал кражи.
Ближайшие два месяца отец ребенка проведет в СИЗО. За избиение дочери его ждет от пяти до восьми лет за решеткой.
Напомним, что в Киевской области отец полгода развращал 13-летнюю дочь.