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Чорна п'ятниця-2018: що відбувалося в ТРЦ Києва

STYLERЖиття    24.11.2018 - 09:35
Чорна п'ятниця-2018: що відбувалося в ТРЦ Києва
Ілюстративне фото (paxabay.com)

В торгових центрах спостерігався справжній ажіотаж

У Києві пройшла щорічна масова розпродаж під назвою чорна п'ятниця, у зв'язку з чим торгові центри буквально заполонили відвідувачі. Про це повідомляє "Інформатор".

Так, в ТРЦ Gulliver в честь дня розпродажів проводили відразу кілька розіграшів на сертифікати до 1000 гривень. У конкурсах потрібно було танцювати, відгадувати загадки і робити оригінальні селфи.

В ТРЦ "Ocean plaza" також було багато відвідувачів. Супроводжувала покупок гучна музика. З настанням вечора відвідувачів ставало все більше.

При цьому в ТРЦ "Sky Mall" влаштували для відвідувачів цілий концерт. Це привернуло безліч людей, які вирішили насолодитися музикою, а не покупками.

До речі, як виявилося, кожен третій українець вважає, що цей день "глобальних розпродажів" є маркетинговим ходом і обманом. Як кажуть фахівці 4Service Group, люди твердо впевнені, що магазини спочатку підвищують ціни, а в період акції роблять знижку.

Також відомий стиліст Ільяс Сахтара розповів українцям, як вигідно оновити гардероб і на що слід звернути увагу в Чорну п'ятницю.

До речі, про те, як підготуватися до Чорної п'ятниці та не втратити голову від знижок з сумними наслідками для гаманця - читайте у нашій підбірці рад.

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