Черная пятница-2018: что происходило в ТРЦ Киева

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В торговых центрах наблюдался настоящий ажиотаж

В Киеве прошла ежегодная массовая распродажа под названием черная пятница, в связи с чем торговые центры буквально заполонили посетители. Об этом сообщает "Информатор".

Так, в ТРЦ Gulliver в честь дня распродаж проводили сразу несколько розыгрышей на сертификаты до 1000 гривен. В конкурсах нужно было танцевать, отгадывать загадки и делать оригинальные селфи.

В ТРЦ "Ocean plaza" также было множество посетителей. Сопутствовала покупкам громкая музыка. С наступлением вечера посетителей становилось все больше.

При этом в ТРЦ "Sky Mall" устроили для посетителей целый концерт. Это привлекло множество людей, которые решили насладиться музыкой, а не покупками.

Кстати, как оказалось, каждый третий украинец считает, что этот день "глобальных распродаж" является маркетинговым ходом и обманом. Как говорят специалисты 4Service Group, люди твердо уверены, что магазины сначала повышают цены, а в период акции делают скидку.

Также известный стилист Ильяс Сахтара рассказал украинцам, как выгодно обновить гардероб и на что следует обратить внимание в Черную пятницу.

К слову, о том, как подготовиться к Черной пятнице и не потерять голову от скидок с печальными последствиями для кошелька - читайте в нашей подборке советов.