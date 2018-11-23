Обман и мошенничество: сколько украинцев верит в Черную пятницу

Коллаж РБК-Украина

Треть украинцев считает, что Черная пятница - это маркетинговый ход и обман

23 ноября стартует Черная пятница. Но, как оказалось, каждый третий украинец считает, что этот день "глобальных распродаж" является маркетинговым ходом и обманом.

Как говорят специалисты 4Service Group, люди твердо уверены, что магазины сначала повышают цены, а в период акции делают скидку.

По словам маркетологов, потребители, которые планируют участвовать в этой активности, отслеживают политику ценообразования точек, куда планируют пойти. Если сети будут поднимать цену перед распродажей, то они рискуют потерять эту долю аудитории, и не только в Черную пятницу.

При этом четверть опрошенных украинцев ждут распродаж в Черную пятницу и заявили о намерении совершать покупки. Преимущественное большинство опрошенных украинцев - 60% - на вопрос социологов о намерении совершать покупки в этот день ответили "Возможно".

4Service Лучшие скидки в Черную Пятницу 2018: исследование потребителей Украины 4Service провел опрос, в котором участвовало 880 респондентов, относительно ожиданий украинцев в "Черную пятницу". Исследование было проведено накануне распродажи методом онлайн-интервью (CAWI). По результатам опроса только 25% респондентов заявили, что точно будут совершать покупки на «Черную пятницу», 60% - еще не определились и 15% категорически не настроены на покупки, при этом максимальная скидка, которая удовлетворит украинцев – 45-50%, а скидка более 67% вызовет сомнение и недоверие. Про результаты исследования рассказывать руководитель аналитического департамента Оксана Боголюбова. Опубліковано 4Service Ukraine Четвер, 22 листопад 2018 р.

Видео: Facebook/4Service.UA

Ранее специалисты назвали пять предметов, которые не стоит покупать в Черную пятницу.

Также известный стилист Ильяс Сахтара рассказал украинцам, как выгодно обновить гардероб и на что следует обратить внимание в Черную пятницу.

К слову, о том, как подготовиться к Черной пятнице и не потерять голову от скидок с печальными последствиями для кошелька - читайте в нашей подборке советов.

Видео: РБК-Украина