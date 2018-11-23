Обман і шахрайство: скільки українців вірить в Чорну п'ятницю

Колаж РБК-Україна

Третина українців вважає, що Чорна п'ятниця - це маркетинговий хід і обман

23 листопада стартує Чорна п'ятниця. Але, як виявилося, кожен третій українець вважає, що цей день "глобальних розпродажів" є маркетинговим ходом і обманом.

Як кажуть фахівці 4Service Group, люди твердо впевнені, що магазини спочатку підвищують ціни, а в період акції роблять знижку.

За словами маркетологів, споживачі, які планують брати участь у цій активності, відстежують політику ціноутворення точок, куди планують піти. Якщо мережі будуть піднімати ціну перед розпродажем, то вони ризикують втратити цю частку аудиторії, і не тільки в Чорну п'ятницю.

При цьому чверть опитаних українців чекають розпродажів в Чорну п'ятницю і заявили про намір здійснювати покупки. Переважна більшість опитаних українців - 60% - на запитання соціологів про намір здійснювати покупки в цей день відповіли: "Можливо".

4Service Кращі знижки в Чорну П'ятницю 2018: дослідження споживачів України 4Service провів опитування, в якому брало участь 880 респондентів, щодо очікувань українців у "Чорну п'ятницю". Дослідження було проведено напередодні розпродажі методом онлайн-інтерв'ю (CAWI). За результатами опитування тільки 25% респондентів заявили, що точно будуть здійснювати покупки на «Чорну п'ятницю», 60% - ще не визначились і 15% категорично не налаштовані на покупки, при цьому максимальна знижка, яка задовольнить українців – 45-50%, а знижка понад 67% викличе сумнів і недовіру. Про результати дослідження розповідати керівник аналітичного департаменту Оксана Боголюбова. Опубліковано 4Service Ukraine Четвер, 22 листопад 2018 р.

Відео: Facebook/4Service.UA

Раніше фахівці назвали п'ять предметів, які не варто купувати в Чорну п'ятницю.

Також відомий стиліст Ільяс Сахтара розповів українцям, як вигідно оновити гардероб і на що слід звернути увагу в Чорну п'ятницю.

До речі, про те, як підготуватися до Чорної п'ятниці та не втратити голову від знижок з сумними наслідками для гаманця - читайте в нашій добірці порад.

Відео: РБК-Україна