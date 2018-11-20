У Чорнобильській зоні затримали групу сталкерів

Фото: колаж РБК-Україна

Затриманим загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

У Київській області в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції затримали чотирьох екстремалів. Про це у вівторок, 20 листопада, повідомили прес-службі Головного управління Національної поліції у Київській області.

Зазначається, що "туристів" виявили співробітники відділу поліції зони ЧАЕС під час патрулювання в районі відселеного села Губин.

Затримані - два киянина та жителі Вінницької та Луганської областей, 20-36 років, незаконно, минаючи контрольно-пропускні пункти, проникли на територію зони відчуження заради "гострих вражень".

Затримані сталкери (фото: kv.npu.gov.ua)

Як розповіли правоохоронці, стосовно правопорушників було складено адмінпротоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Тепер сталкерам загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Затримані сталкери (фото: kv.npu.gov.ua)

Матеріали направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Нагадаємо, площу зони відчуження Чорнобильської АЕС, яка в 1986-1987 роках називалася 30-кілометровою зоною, становить 2,6 тисячі квадратних кілометрів. Це заборонене для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами після аварії на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року.

Раніше повідомлялося, що в жовтні в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції близько відселеного села Залісся поліцейські затримали рекордну групу з дев'яти сталкерів.

Також ми писали про те, що в Чорнобильській зоні прикордонники спільно з поліцією виявили і затримали 19-річного поляка-сталкера.

Нагадаємо, що в минулому році в зоні відчуження ЧАЕС загинув сталкер - громадянин Білорусі заліз на станцію башту, однак не розрахував свої сили і зірвався з 15-метрової висоти.

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Відео: РБК-Україна