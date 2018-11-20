В Чернобыльской зоне задержали группу сталкеров

Фото: коллаж РБК-Украина

Задержанным грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан

В Киевской области в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали четырех экстремалов. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что "туристов" обнаружили сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС во время патрулирования в районе отселенного села Губин.

Задержанные - два киевлянина и жители Винницкой и Луганской областей, 20-36 лет, незаконно, минуя контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию зоны отчуждения ради "острых впечатлений".

Задержанные сталкеры (фото: kv.npu.gov.ua)

Как рассказали правоохранители, в отношении правонарушителей были составлены админпротоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теперь сталкерам грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Задержанные сталкеры (фото: kv.npu.gov.ua)

Материалы направлены в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения.

Напомним, площадь зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, которая в 1986—1987 годах называлась 30-километровой зоной, составляет 2,6 тысячи квадратных километров. Это запрещенная для свободного доступа территория, которая подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами после аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

Ранее сообщалось, что в октябре в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции около отселенного села Залесье полицейские задержали рекордную группу из девяти сталкеров.

Также мы писали о том, что в Чернобыльской зоне пограничники совместно с полицией выявили и задержали 19-летнего поляка-сталкера.

Напомним, что в прошлом году в зоне отчуждения ЧАЭС погиб сталкер - гражданин Беларуси залез на радиолокационную башню, однако не рассчитал свои силы и сорвался с 15-метровой высоты.

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Видео: РБК-Украина