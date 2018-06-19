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У Чернівцях авто, яке "втекло" від "копів", ледь не створило ДТП (відео)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 11:59

Машина раптово почала рухатися, створюючи аварійну ситуацію

У Чернівцях від поліцейських "втік" службовий автомобіль і ледь не спричинив ДТП. Про це повідомляє ТСН.

На кадрах, знятих відеореєстратором, видно, як "Нива" раптово починає рухатися і перекриває дорогу.

Водій легкового авто, якого підрізає "Нива", подає звуковий сигнал, щоб уникнути аварії, і тут виявляється, що за кермом поліцейської машини нікого немає. Через кілька секунд "неслухняне" авто зупинилося і до нього підбіг поліцейський.

Відео: Від "копів" "втекло" авто (tsn.ua)

"Коп" розповів, що гальмо стоянки вирішив не використовувати, мовляв, ставив авто на передачу, але її вибило, і саме тому машина рушила. Чи так це було насправді - зараз перевіряють в поліції.

"Це машина чергової частини Черовіцкого відділу поліції. За даним фактом призначено службове розслідування. Після проведення розслідування буде прийнято рішення щодо цього водія", - говорить начальник Чернівецького відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області Василь Паращук.

Раніше повідомлялося, що в Полтавській області на дорогий позашляховик впала електроопора.

На місце аварії прибула патрульна поліція. Автомобіль стояв біля "Маркетопта" на вул. Академіка Маслова.

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Теги: полиция, авто, Черновцы
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