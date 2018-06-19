В Черновцах "сбежавшее" от "копов" авто едва не создало ДТП (видео)

Машина внезапно начала двигаться, создавая аварийную ситуацию
В Черновцах от полицейских "сбежал" служебный автомобиль и едва не создал ДТП. Об этом сообщает ТСН.
На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, как "Нива" внезапно начинает двигаться и перекрывает дорогу.
Водитель легкового авто, которого подрезает "Нива", подает звуковой сигнал, чтобы избежать аварии, и тут оказывается, что за рулем полицейской машины никого нет. Спустя несколько секунд "непослушное" авто остановилось и к нему подбежал полицейский.
Видео: От "копов" "сбежало" авто (tsn.ua)
"Коп" рассказал, что стояночный тормоз решил не использовать, мол, ставил авто на передачу, но ее выбило, и именно поэтому машина тронулась. Так ли это было на самом деле - сейчас проверяют в полиции.
"Это машина дежурной части Черовицкого отдела полиции. По данному факту назначено служебное расследование. После проведения расследования будет принято решение в отношении этого водителя", - говорит начальник Черновицкого отдела полиции ГУ НП в Черновицкой области Василий Паращук.
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