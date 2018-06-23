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Чотири хвилі: синоптик розповів про погоду в липні

STYLERLIFE        23.06.2018 - 20:40
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Середина літа буде спекотною

Народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, яка погода чекає українців в липні. Про це пише "Апостроф".

За словами народного синоптика, в липні Україну очікує чотири хвилі дощів.

Він зазначив, що циклони досягнуть території країни 3-5 липня, 11-13 липня, 19-22 липня і в кінці місяця, 25-27 липня і попередив, що циклони мають схильність до об'єднання, тому затяжні дощі можуть тривати, як 2-3 дні, так і цілий тиждень.

Крім того, Леонід Горбань повідомив, що це не єдиний сюрприз, який готує погода українцям в липні.

Такою же хвилеподібною буде і температура повітря протягом другого літнього місяця.

"Що стосується температури, то з 11 по 21 липня прораховується дуже сильна спека. На початку липня буде утримуватися температура 25-27 градусів тепла. Різке підвищення температури розпочнеться 8 липня, а з 23 липня знову очікується зниження температури до 22-24 градусів. Кінцівка липня буде спекотною (28-30 градусів тепла)", - розповів синоптик.

До речі, українцям повідомили, коли настане 40-градусна спека.

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Теги: погода, прогноз погоды, прогноз
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