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Четыре волны: синоптик рассказал о погоде в июле

STYLERLIFE        23.06.2018 - 20:40
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Середина лета будет жаркой

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какая погода ждет украинцев в июле. Об этом пишет "Апостроф".

По словам народного синоптика, в июле Украину ожидает четыре волны дождей.

Он отметил, что циклоны достигнут территории страны 3-5 июля, 11-13 июля, 19-22 июля и в конце месяца, 25-27 июля и предупредил, что циклоны имеют склонность к объединению, поэтому затяжные дожди могут продлиться, как 2-3 дня, так и целую неделю.

Кроме того, Леонид Горбань сообщил, что это не единственный сюрприз, который готовит погода украинцам в июле.

Такой же волнообразной будет и температура воздуха на протяжении второго летнего месяца.

"Что касается температуры, то с 11 по 21 июля просчитывается очень сильная жара. В начале июля будет держаться температура 25-27 градусов тепла. Резкое повышение температуры начнется 8 июля, а с 23 июля снова ожидается снижение температуры до 22-24 градусов. Концовка июля будет жаркой (28-30 градусов тепла)", - рассказал синоптик.

Кстати, украинцам сообщили, когда наступит 40-градусная жара.

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Теги: погода, прогноз погоды, прогноз
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