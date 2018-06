ЧС-2018: "Містичний Маркус" озвучив несподіваний прогноз на півфінал

Раніше він спрогнозував перемогу Трампа і Brexit

Кабан-екстрасенс по імені "Містичний Маркус" озвучив несподіваний прогноз на півфінал Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє Metro.

Так, процедура виглядала наступним чином: перед кабаном розклали якблоки з прапорцями різних країн. Маркус з'їв чотири з них, з прапорами Бельгії, Аргентини, Нігерії та Уругваю. Ці збірні, згідно з його прогнозом, вийдуть в півфінал ЧС-2018.

Більш того, за словами господаря кабана-екстрасенса, раніше він передбачив переможця чемпіонату світу-2014, Вімблдону, а також перемогу на президентських виборах у США Дональда Трампа і Brexit.

