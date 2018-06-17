ЧС-2018: "Містичний Маркус" озвучив несподіваний прогноз на півфінал

Раніше він спрогнозував перемогу Трампа і Brexit

Кабан-екстрасенс по імені "Містичний Маркус" озвучив несподіваний прогноз на півфінал Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє Metro.

Так, процедура виглядала наступним чином: перед кабаном розклали якблоки з прапорцями різних країн. Маркус з'їв чотири з них, з прапорами Бельгії, Аргентини, Нігерії та Уругваю. Ці збірні, згідно з його прогнозом, вийдуть в півфінал ЧС-2018.

Більш того, за словами господаря кабана-екстрасенса, раніше він передбачив переможця чемпіонату світу-2014, Вімблдону, а також перемогу на президентських виборах у США Дональда Трампа і Brexit.

There's a pig called Mystic Marcus and he has 100% world cup prediction success https://t.co/dvGVDjhpMo via @MetroUK pic.twitter.com/p02DOPesHn — Richard HP (@richardhp) 15 червня 2018 р.

Відео: прогноз "Містичного Маркуса" на ЧС-2018 (twitter.com/richardhp)

До речі, в Москві викинули з вікна вболівальника з Нігерії місцеві жителі. Трагедія сталася в багатоквартирному будинку на вулиці Брусилова в Москві, Росія. 26-річний Толуопе Акінді, вболівальник з Нігерії, приїхав на Чемпіонат світу з футболу 2018. Відомо, що Акінді випив багато алкогольних напоїв і почав вести себе неадекватно.

Він виліз на козирок під'їзду, став там танцювати і співати пісні. Мешканцям будинку не сподобалася така поведінка іноземного вболівальника, і вони попросили його заспокоїтися. Але молодий чоловік не прислухався до їх прохань. Тоді один з місцевих жителів зіштовхнув нігерійця. Хлопець впав з висоти другого поверху.

Медики, які прибули на місце події, діагностували у нього перелом обох п'ят і госпіталізували його.

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