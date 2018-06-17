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ЧМ-2018: "Мистический Маркус" озвучил неожиданный прогноз на полуфинал

STYLERLIFE        17.06.2018 - 10:19
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Раньше он спрогнозировал победу Трампа и Brexit

Кабан-экстрасенс по имени "Мистический Маркус" озвучил неожиданный прогноз на полуфинал Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Metro.

Так, процедура выглядела следующим образом: перед кабаном разложили якблоки с флажками разных стран. Маркус съел четыре из них, с флагами Бельгии, Аргентины, Нигерии и Уругвая. Эти сборные, согласно его прогнозу, выйдут в полуфинал ЧМ-2018.

Более того, по словам хозяина кабана-экстрасенса, раньше он предсказал победителя чемпионата мира-2014, Уимблдона, а также победу на президентских выборах в США Дональда Трампа и Brexit.

Видео: прогноз "Мистического Маркуса" на ЧМ-2018 (twitter.com/richardhp)

Кстати, в Москве выбросили из окна болельщика из Нигерии местные жители. Трагедия произошла в многоквартирном доме на улице Брусилова во Москве, Россия. 26-летний Толуопе Акинди, болельщик из Нигерии, приехал на Чемпионат мира по футболу 2018. Известно, что Акинди выпил много алкогольных напитков и начал вести себя неадекватно.

Он вылез на козырек подъезда, стал там танцевать и петь песни. Жильцам дома не понравилось такое поведение иностранного болельщика, и они попросили его успокоиться. Но молодой человек не прислушался к их просьбам. Тогда один из местных жителей столкнул нигерийца. Парень упал с высоты второго этажа.

Медики, которые прибыли на место происшествия, диагностировали у него перелом обеих пяток и госпитализировали его.

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Теги: чм-2018, прогноз, кабан
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