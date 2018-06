ЧМ-2018: "Мистический Маркус" озвучил неожиданный прогноз на полуфинал

Раньше он спрогнозировал победу Трампа и Brexit

Кабан-экстрасенс по имени "Мистический Маркус" озвучил неожиданный прогноз на полуфинал Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Metro.

Так, процедура выглядела следующим образом: перед кабаном разложили якблоки с флажками разных стран. Маркус съел четыре из них, с флагами Бельгии, Аргентины, Нигерии и Уругвая. Эти сборные, согласно его прогнозу, выйдут в полуфинал ЧМ-2018.

Более того, по словам хозяина кабана-экстрасенса, раньше он предсказал победителя чемпионата мира-2014, Уимблдона, а также победу на президентских выборах в США Дональда Трампа и Brexit.

