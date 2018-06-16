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"Выбросили из окна": жители РФ поиздевались над болельщиком из Нигерии

STYLERLIFE        16.06.2018 - 18:35
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: ЧМ-2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Соседям не понравилось, как он пел

В Москве выбросили из окна болельщика из Нигерии местные жители. Об этом сообщает Спорт Экспресс.

В Москве жители многоквартирного дома выбросили нигерийского болельщика из окна за то, что он громко пел песни.

Трагедия произошла в многоквартирном доме на улице Брусилова во Москве, Россия. 26-летний Толуопе Акинди, болельщик из Нигерии, приехал на Чемпионат мира по футболу 2018.

Известно, что Акинди выпил много алкогольных напитков и начал вести себя неадекватно. Он вылез на козырек подъезда, стал там танцевать и петь песни.

Жильцам дома не понравилось такое поведение иностранного болельщика, и они попросили его успокоиться. Но молодой человек не прислушался к их просьбам. Тогда один из местных жителей столкнул нигерийца. Толуопе Акинди упал с высоты второго этажа.

Медики, которые прибыли на место происшествия, диагностировали у него перелом обеих пяток и госпитализировали его.

Кстати, журналист высказался о проведении ЧМ-2018 в России.

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Теги: москва, болельщики, чм 2018
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