"Допинг фюреру и его убийцам ": журналист высказался о проведении ЧМ-2018 в России

Ведущий на телеканале ATR Айдер Муждабаев рассказал об отношении к ЧМ

В социальной сети Facebook тележурналист высказал мнение о том, что на самом деле значит проведение Чемпионата мира по футболу в РФ. Сказав, что ЧМ-2018 проводится "на людской крови", Айдер Муждабаев предпочел не смотреть, не читать и не обсуждать больше проведение спортивного мероприятия.

Журналист в своем сообщении в социальной сети обратил внимание на тот факт, что он всю жизнь интересовался футболом и является "футбольным болельщиком в 4-м поколении". Но после нападения России на Восток Украины у него пропал интерес к футболу в России. Он признался, что не может сопереживать стране, которая "усиливает власть нового фюрера".

"Я футбольный болельщик в 4-м поколении. Мой прадед еще в 1920-30-х болел за "Пищевиков" (если кто понимает, о чем я), и я не предавал эту команду никогда, до тех пор, пока РФ не напала на Украину. С того момента — как отрезало. Весь интерес к футболу в РФ. Хожу иногда в Киеве на "Динамо", своего главного когда-то "врага", — симпатичная украинская команда с патриотичными ребятами. Множество моих друзей в прошлой жизни — спортивные журналисты. (Как ни странно, они скурвились в РФ меньше других коллег.) Я разбираюсь в футболе уж точно лучше 99% тех, кто сейчас тут о нем пишет. Я люблю футбол, и всю жизнь любил. Но я не буду ни смотреть, но читать, ни обсуждать ничего, связанного с этим ЧМ в русском рейхе. Считаю, это ниже человеческого достоинства. Не могу сопереживать событию, усиливающему власть нового фюрера. Еще больше зомбирующему русский народ величием, безнаказанностью зла, которое он несет всему миру, даже если не весь мир пока это понимает. Он все равно поймет. Увы, позднее, чем нужно", — написал он.

Также журналист добавил, что человечность выше профессиональной деятельности, потому считает, что нельзя закрывать глаза на проведение ЧМ.

"Человеческое — выше всего остального, профессионального, спортивного, вообще всего, что не стоит человеческой жизни. А этот ЧМ — на людской крови. Грузин, чеченцев, украинцев, крымских татар, сирийцев. Я уверен, этот список будет продолжен, потому что этот ЧМ — допинг фюреру и его убийцам. Надо быть бессовестным, бесчеловечным, лживым, чтобы закрывать на это глаза. Вижу, что мои друзья и в жизни, и в ФБ не такие, и благодарен им", — подытожил журналист.

Напомним, что магазины российского бренда одежды Oodji сняли с продажи футболки выпущенные к Чемпионату мира по футболу 2018. Футболки в поддержку российских футболистов "Россия вперед" были сняты с продажи по просьбе активистов.