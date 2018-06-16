"Допінг фюреру і його вбивцям ": журналіст висловився про проведення ЧС-2018 в Росії

Ведучий на телеканалі ATR Айдер Муждабаєв розповів про ставлення до ЧС

В соціальній мережі Facebook тележурналіст висловив думку про те, що насправді означає проведення Чемпіонату світу з футболу в РФ. Сказавши, що ЧС-2018 проводиться "на людській крові", Айдер Муждабаєв вважає за краще не дивитися, не читати і не більше обговорювати проведення спортивного заходу.

Журналіст у своєму повідомленні в соціальній мережі звернув увагу на той факт, що він все життя цікавився футболом і є футбольним уболівальником в 4-му поколінні". Але після нападу Росії на Схід України у нього пропав інтерес до футболу в Росії. Він зізнався, що не може співпереживати країні, яка "посилює владу нового фюрера".

"Я футбольний уболівальник в 4-му поколінні. Мій прадід ще у 1920-30-х вболівав за "Харчовиків" (якщо хто розуміє, про що я), і я не зраджував цю команду ніколи, до тих пір, поки РФ не напала на Україну. З того моменту — як відрізало. Весь інтерес до футболу в РФ. Ходжу іноді у Києві на "Динамо", свого головного "ворога", — симпатична українська команда з патріотичними хлопцями. Безліч моїх друзів в минулому житті — спортивні журналісти. (Як не дивно, вони скурвилися в РФ менше інших колег.) Я розбираюся у футболі вже точно краще 99% тих, хто зараз тут про нього пише. Я люблю футбол, і все життя любив. Але я не буду дивитися, але читати і обговорювати нічого, пов'язаного з цим ЧС в російській рейху. Вважаю, це нижче людської гідності. Не можу співпереживати події, усиливающему владу нового фюрера. Ще більше зомбирующему російський народ величчю, безкарністю зла, яке він несе всьому світу, навіть якщо не весь світ поки це розуміє. Він все одно зрозуміє. На жаль, пізніше, ніж потрібно", — написав він.

Також журналіст додав, що людяність вище професійної діяльності, тому вважає, що не можна закривати очі на проведення ЧС.

"Людське, вище всього іншого, професійного, спортивного, взагалі всього, що не коштує людського життя. А цей ЧС — на людській крові. Грузинів, чеченців, українців, кримських татар, сирійців. Я впевнений, цей список буде продовжено, тому що цей ЧС — допінг фюреру і його вбивцям. Треба бути безсовісним, нелюдом, брехливим, щоб закривати на це очі. Бачу, що мої друзі і в житті, і в ФБ не такі, і вдячний їм", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, що магазини російського бренду одягу Oodji зняли з продажу футболки випущені до Чемпіонату світу з футболу 2018. Футболки на підтримку російських футболістів "Росія вперед" були зняті з продажу на прохання активістів.