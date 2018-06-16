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"Викинули з вікна": жителі РФ познущалися над уболівальником з Нігерії

STYLERLIFE        16.06.2018 - 18:35
Фото: ЧС-2018 (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: ЧС-2018 (facebook.com/fifaworldcup)

Сусідам не сподобалося, як він співав

У Москві викинули з вікна вболівальника з Нігерії місцеві жителі. Про це повідомляє Спорт Експрес.

У Москві жителі багатоквартирного будинку викинули нігерійського вболівальника з вікна за те, що він голосно співав пісні.

Трагедія сталася в багатоквартирному будинку на вулиці Брусилова у Москві, Росія. 26-річний Толуопе Акинди, вболівальник з Нігерії, який приїхав на Чемпіонат світу з футболу 2018.

Відомо, що Акинди випив багато алкогольних напоїв і почав вести себе неадекватно. Він виліз на козирок під'їзду, став там танцювати і співати пісні.

Мешканцям будинку не сподобалася така поведінка іноземного вболівальника, і вони попросили його заспокоїтися. Але молодий чоловік не прислухався до їхніх прохань. Тоді один з місцевих жителів зіштовхнув нігерійця. Толуопе Акинди впав з висоти другого поверху.

Медики, які прибули на місце події, діагностували у нього перелом обох п'ят і госпіталізували його.

До речі, журналіст висловився про проведення ЧС-2018 в Росії.

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Теги: москва, болельщики, чм 2018
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