Жарт чи помста: у Києві "яскраво" понівечили автомобіль

Це сталося на вулиці Анни Ахматової
У Києві на одній з вулиць понівечили автомобіль Mercedes. Машину прикрасили різнокольоровими фарбами. Інцидент стався на вулиці Ахматової, повідомляється на сторінці "Київ Оперативний".
"ПП в Києві на Ахматової,13д варто повністю розмальований Mercedes, що це жарт, помста – невідомо", - сказано в повідомленні.
Фото: Мерседес на Ахматової (facebook.com/dtpua)
Користувачі мережі припустили, хто б міг це зробити.
"Та йому все одно на штрафмайданчик. Так хоч красивіше буде це похмуре місце", - написав Дмитро Живило.
"Як би стоїть собі, помста однозначно", - Вікторія Герасимчук.
"Раніше діти шпалери розмальовували", - відреагував Сергій Птіцин.
"Це дизайнерське рішення", - Денис Василенко.
"Колишня художник?" - запитала Тетяна Шпак.
Скріншот коментарів (facebook.com/dtpua)
Як раніше повідомлялося, у Києві спалили авто помічника нардепа Мосійчука (фото).
Історія подорожчання проїзду в громадському транспорті