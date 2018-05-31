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Жарт чи помста: у Києві "яскраво" понівечили автомобіль

STYLERLIFE        31.05.2018 - 14:26
Фото: автомобіль (facebook.com/dtpua)
Фото: автомобіль (facebook.com/dtpua)

Це сталося на вулиці Анни Ахматової

У Києві на одній з вулиць понівечили автомобіль Mercedes. Машину прикрасили різнокольоровими фарбами. Інцидент стався на вулиці Ахматової, повідомляється на сторінці "Київ Оперативний".

"ПП в Києві на Ахматової,13д варто повністю розмальований Mercedes, що це жарт, помста – невідомо", - сказано в повідомленні.

Фото: Мерседес на Ахматової (facebook.com/dtpua)

Користувачі мережі припустили, хто б міг це зробити.

"Та йому все одно на штрафмайданчик. Так хоч красивіше буде це похмуре місце", - написав Дмитро Живило.

"Як би стоїть собі, помста однозначно", - Вікторія Герасимчук.

"Раніше діти шпалери розмальовували", - відреагував Сергій Птіцин.

"Це дизайнерське рішення", - Денис Василенко.

"Колишня художник?" - запитала Тетяна Шпак.

Скріншот коментарів (facebook.com/dtpua)

Як раніше повідомлялося, у Києві спалили авто помічника нардепа Мосійчука (фото).

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Теги: Київ
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