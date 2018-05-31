Шутка или месть: в Киеве "красочно" изуродовали автомобиль

Это произошло на улице Анны Ахматовой

В Киеве на одной из улиц изуродовали автомобиль Mercedes. Машину разукрасили разноцветными красками. Инцидент произошел на улице Ахматовой, сообщается на странице "Киев Оперативный".

"ЧП в Киеве на Ахматовой,13д стоит полностью разрисованный Mercedes, что это, шутка, месть – неизвестно", - сказано в сообщении.

Фото: Мерседес на Ахматовой (facebook.com/dtpua)

Пользователи сети предположили, кто бы мог это сделать.

"Та ему все равно на штрафплощадку. Так хоть красивее будет это мрачное место", - написал Дмитрий Живило.

"Как бы стоит себе, месть однозначно", - Виктория Герасимчук.

"Раньше дети обои разрисовывали", - отреагировал Сергей Птицын.

"Это дизайнерское решение", - Денис Василенко.

"Бывшая художник?" - спросила Татьяна Шпак.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtpua)

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