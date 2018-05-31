Шутка или месть: в Киеве "красочно" изуродовали автомобиль

Это произошло на улице Анны Ахматовой
В Киеве на одной из улиц изуродовали автомобиль Mercedes. Машину разукрасили разноцветными красками. Инцидент произошел на улице Ахматовой, сообщается на странице "Киев Оперативный".
"ЧП в Киеве на Ахматовой,13д стоит полностью разрисованный Mercedes, что это, шутка, месть – неизвестно", - сказано в сообщении.
Фото: Мерседес на Ахматовой (facebook.com/dtpua)
Пользователи сети предположили, кто бы мог это сделать.
"Та ему все равно на штрафплощадку. Так хоть красивее будет это мрачное место", - написал Дмитрий Живило.
"Как бы стоит себе, месть однозначно", - Виктория Герасимчук.
"Раньше дети обои разрисовывали", - отреагировал Сергей Птицын.
"Это дизайнерское решение", - Денис Василенко.
"Бывшая художник?" - спросила Татьяна Шпак.
Скриншот комментариев (facebook.com/dtpua)
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