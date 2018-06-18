"Що ж ви за сволота?": Комаровський висловився про КиївПрайд

Лікар-педіатр вказав на неправильне уявлення толерантності

Лікар-педіатр Євген Комаровський вважає, що крім проблем, про які говорили на КиївПрайді-2018, закриваються очі на інші важливі речі. Про це він заявив в ефірі програми "Гордон" на каналі "112 Україна".

Комаровський зазначив, що на ті гроші, які держава виділила на проведення Київпрайду, можна було закупити близько 50 кондиціонерів в дитячі палати.

"Ось зараз – літня спека. Саме зараз, в цю хвилину, в Україні у дитячих лікарнях в палаті площею 12 кв. м лежать шість матерів і шість дітей. І ніяких кондиціонерів. Вікна забиті – тому, що діти можуть їх відкрити і випасти. І в цьому геноциді ми розмірковуємо про толерантність?" - сказав він.

Відео: Євген Комаровський (youtube.com/112 Україна)

Лікар вважає, що замість того, щоб ходити по вулицях з факелами на захист мови, орієнтації і всього іншого", чоловіки повинні захищати жінок та дітей.

"Так що ж ви за сволота така? Чоловіки, здоровенні чоловіки, яким абсолютно начхати на власних жінок. Я, коли дивлюся на ці всі колони здоровенних чоловіків, кажу – у вас що, дружин немає? У вас ваших дівчат немає? Так нехай чоловіки лежать з дітьми в лікарні, нехай вони подивляться, що у дитячих лікарнях коїться", - заявив він.

Раніше журналіст розповів, що буде далі з ЛГБТ-спільнотою.

Як пройшов ЛГБТ-прайд в Києві