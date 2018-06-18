"Что ж вы за сволочи?": Комаровский высказался о КиевПрайде

Врач-педиатр указал на неправильное представление толерантности

Врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что помимо проблем, о которых говорили на КиевПрайде-2018, закрываются глаза на другие важные вещи. Об этом он заявил в эфире программы "Гордон" на канале "112 Украина".

Комаровский отметил, что на те деньги, которые государство выделило на проведения КиевПрайда, можно было закупить около 50 кондиционеров в детские палаты.

"Вот сейчас – летняя жара. Именно сейчас, в эту минуту, в Украине в детских больницах в палате площадью 12 кв. м лежат шесть матерей и шесть детей. И никаких кондиционеров. Окна заколочены – потому, что дети могут их открыть и выпасть. И в этом геноциде мы рассуждаем о толерантности?" - сказал он.

Видео: Евгений Комаровский (youtube.com/112 Украина)

Врач считает, что вместо того чтобы "ходить по улицам с факелами в защиту языка, ориентации и всего остального", мужчины должны защищать женщин и детей.

"Так что ж вы за сволочи такие? Мужчины, здоровенные мужики, которым абсолютно плевать на собственных женщин. Я, когда смотрю на эти все колонны здоровенных мужиков, говорю – у вас что, жен нет? У вас девочек ваших нет? Так пусть мужики лежат с детьми в больницы, пусть они посмотрят, что в детских больницах творится", - заявил он.

Ранее журналист рассказал, что будет дальше с ЛГБТ-сообществом.

Как прошел ЛГБТ-прайд в Киеве