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"Это последний рубикон": журналист рассказал, что будет дальше с ЛГБТ-сообществом

STYLERLIFE        18.06.2018 - 08:31
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

По его словам, через пару десятков лет люди привыкнут ко всему, что происходит сейчас

Через 40 лет общество будет нормально воспринимать ЛГБТ-браки. Об этом заявил журналист Павел Казарин, передает "Крым.Реалии".

"Мы живем в мире, который стремительно меняется. На наших глазах вымирают целые профессии и отрасли. Люди становятся не нужны там, где их заменяют машины. Социальные институты трещат под натиском технологий. И гендерная идентичность для современного человека становится чуть ли не последним островком его персональной идентичности. Это его последний рубикон. Вокруг него бушует хаос. Он живет в калейдоскопе постоянно меняющегося мира. У него отбирают стабильность и прогнозируемость. Он ничего не может с этим поделать. И потому делает свою гетеросексуальность последним рубежом самоактуализации", - написал Казарин.

Журналист считает, что борьба с ЛГБТ – это удобная повестка для авторитарного режима, который постоянно возвращается в прошлое.

"Но в том и штука, что все это – лишь примета нашего времени. Лет через 40 новые консерваторы станут говорить, что брак – это священный союз между мужчиной и мужчиной, мужчиной и женщиной, женщиной и женщиной, но никак не между человеком и андроидом. А ломать копья наши дети будут на тему биоинженерии, киборгов и неорганической жизни. И если вас пугает идея, что мир меняется, – придется огорчить. Он продолжит меняться. Со скоростью 60 минут в час. Чем быстрее мы это поймем – тем лучше", – добавил Казарин.

Напомним, что активисты сожгли флаг ЛГБТ-сообщества возле управления полиции.

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Теги: ЛГБТ
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