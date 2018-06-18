"Це останній рубікон": журналіст розповів, що буде далі з ЛГБТ-спільнотою

За його словами, через пару десятків років люди звикнуть до всього, що відбувається зараз

Через 40 років суспільство буде нормально сприймати ЛГБТ-шлюби. Про це заявив журналіст Павло Казарін, передає "Крим.Реалії".

"Ми живемо у світі, який стрімко змінюється. На наших очах вимирають цілі професії і галузі. Люди стають не потрібні там, де їх замінюють машини. Соціальні інститути тріщать під натиском технологій. І гендерна ідентичність для сучасної людини стає чи не останнім острівцем її персональної ідентичності. Це її останній рубікон. Навколо неї вирує хаос. Вона живе в калейдоскопі постійно мінливого світу. У неї відбирають стабільність і прогнозованість. Вона нічого не може з цим вдіяти. І тому робить свою гетеросексуальність останнім рубежем самоактуалізації", - написав Казарін.

Журналіст вважає, що боротьба з ЛГБТ – це зручна програма для авторитарного режиму, який постійно повертається в минуле.

"Але в тому і штука, що все це – прикмета нашого часу. Років через 40 нові консерватори стануть говорити, що шлюб – це священний союз між чоловіком і чоловіком, жінкою та чоловіком, жінкою і жінкою, але ніяк не між людиною і андроїдом. А ламати списи наші діти будуть на тему біоінженерії, кіборгів і неорганічної життя. І якщо вас лякає ідея, що світ змінюється, – доведеться засмутити. Він продовжить змінюватися. Зі швидкістю 60 хвилин на годину. Чим швидше ми це зрозуміємо, тим краще", – додав Казарін.

Нагадаємо, що активісти спалили прапор ЛГБТ-спільноти біля управління поліції.

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